«Ужас». Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о травме Дениса Спицова
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о травме трёхкратного призёра Олимпийских игр российского лыжника Дениса Спицова. Спортсмен упал и сломал руку во время тренировки на трассе, на которой в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.
«Денис Спицов сломал руку! Ужас! Здоровья лыжнику, я очень расстроен», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Спицов входил в состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира и должен был стартовать в индивидуальной гонке свободным стилем, которая пройдёт 3 марта. Ранее Денис ещё не выходил на старт чемпионата мира в Оберстдорфе.
24-летний Денис Спицов является трёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года.
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