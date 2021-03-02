«Ужас». Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о травме Дениса Спицова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о травме трёхкратного призёра Олимпийских игр российского лыжника Дениса Спицова. Спортсмен упал и сломал руку во время тренировки на трассе, на которой в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Денис Спицов сломал руку! Ужас! Здоровья лыжнику, я очень расстроен», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Спицов входил в состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира и должен был стартовать в индивидуальной гонке свободным стилем, которая пройдёт 3 марта. Ранее Денис ещё не выходил на старт чемпионата мира в Оберстдорфе.

24-летний Денис Спицов является трёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года.