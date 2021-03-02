Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую 15-километровую гонку на чемпионате мира

Лыжная сборная Норвегии объявила состав команды на индивидуальную гонку 15 км свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Норвегия (мужчины): Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Харальд Амундсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд.
Гонка на 15 км свободным стилем пройдёт в среду, 3 марта, в 15:15 мск. Состав российской мужской команды пока ещё не известен.
Сегодня, 2 марта, в 15:15 мск состоится женская гонка на 10 км. Из российских лыжниц на старт выйдут Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Россиянки заявлены в одной группе. Их номера 36, 39, 42 и 44 соответственно. Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе говорила, что в коньковой «разделке» выступит Яна Кирпиченко, но вместо неё в состав попала Сорина.
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