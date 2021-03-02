Маркус Крамер — о травмах Устюгова и Спицова: теперь Норвегия — явный фаворит в эстафете

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал ситуацию с Сергеем Устюговым и Денисом Спицовым, которые досрочно завершили выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Устюгов не смог продолжить выступление из-за состояния ноги: «Наверное, это надрыв. Не могу полноценно сесть на спуске, опираюсь на одну ногу. И в спринте левая полноценно не работала». Спицов на тренировке упал и сломал руку.

«Это очень драматичная ситуация для нас. Но что мы можем сделать? Теперь, конечно, Норвегия будет явным фаворитом в эстафете», — приводит слова Крамера NRK.

Мужская эстафета на чемпионате мира состоится 5 марта. Сборная России на нынешнем чемпионате мира пока завоевала две медали — золото и бронзу.