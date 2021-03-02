Крюгер рассказал, как будет бороться с Большуновым в индивидуальной гонке на ЧМ

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер рассказал, как будет противостоять лидеру мужской сборной России Александру Большунову в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира, которая состоится завтра, 3 марта. По словам Крюгера, он постарается не слишком много уступать Большунову, если тот получит более ранний стартовый номер.

«Надеюсь, мы сможем взять реванш у Большунова (россиянин одержал победу в скиатлоне. — Прим. «Чемпионата»). Будет интересно.

Необходимо провести гонку хорошо и ровно. Быть немного позади Большунова в начале гонки будет разумно. Трудно сказать, как он будет строить тактику на гонку.

Мы стартуем довольно поздно, так что к тому времени уже многое случится. Я рассчитываю, что буду стартовать в нескольких минутах позади Большунова», — рассказал Крюгер в эфире телеканала NRK.

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