Мартин Йонсруд Сундбю — о чемпионате мира в Оберстдорфе: мне уже скучно до смерти

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о подготовке к индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сундбю является действующим чемпионом мира на этой дистанции. В других гонках нынешнего чемпионата мира он не участвовал.

«Я уже 10 дней здесь в отпуске. Я много тренировался на трассе, старался следовать плану, который мы составили 6 недель назад. Но мне уже скучно до смерти. Скучно находиться на чемпионате мира в качестве зрителя.

Конечно, мне было немного грустно следить за скиатлоном со стороны. Но в той гонке мне делать было нечего. Я мечтаю завоевать медаль завтра. Именно поэтому я здесь. В этом сезоне я далёк от лучших результатов, но не сдаюсь. В последние недели я всё перепробовал, чтобы добиться приличного результата. Но, конечно, мечтаю о медали", — цитирует Сундбю TV2.

Мужская индивидуальная гонка состоится завтра. 3 марта.