Тренер Норвегии оценил слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований.

«Мы видим, что у Елены Вяльбе есть чему поучиться в том, что касается требований к спортсменам. Но тем не менее мне кажется, что я очень далёк от того, чтобы вводить какие-то запреты по использованию соцсетей. Скорее Вяльбе в большей степени преуспеет со своими запретами, чем я введу собственные», — рассказал Носсум в эфире телеканала NRK.

Сегодня, 2 марта, на чемпионате мира в Оберстдорфе пройдёт женская индивидуальная гонка на 10 км коньковым ходом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию забега.