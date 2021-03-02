Песков — о победе Большунова на ЧМ: не думаю, что Путин смотрел это в прямом эфире
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал решение главы государства поздравить лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма.
«Я не думаю, что президент смотрел это в прямом эфире, но в новостях он видел материалы об этой победе. Президент наших спортсменов традиционно поздравляет с победами в мировых первенствах. И, конечно, когда речь идёт о такой красивой победе, тут тоже вполне понятно желание президента направить телеграмму», — приводит слова Пескова ТАСС.
На чемпионате мира 2021 года Большунов и Глеб Ретивых также завоевали бронзу в командном спринте.
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