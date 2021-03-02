Вяльбе рассказала, кто заменит травмированного Спицова в индивидуальной гонке на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кто выступит вместо травмированного Дениса Спицова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), которая состоится завтра, 3 марта. По словам Вяльбе, выбор был сделан в пользу Ивана Якимушкина, также рассматривалась кандидатура Артёма Мальцева.

«Якимушкин побежит «разделку» вместо Спицова. Ещё в команде есть Червоткин, но это не его дистанция. Много было дискуссий — Артём или Иван. Пусть бьются», — рассказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 1 марта, Спицов упал и сломал руку во время тренировки на трассе, на которой в Оберстдорфе проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ранее Денис не выходил на старт чемпионата мира в Оберстдорфе.

24-летний Денис Спицов является трёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года.