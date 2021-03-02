Спицов посоветовал проводить чемпионаты мира в более пригодных для этого странах

Российский лыжник Денис Спицов, получивший накануне на тренировке перелом руки и вынужденный пропустить остаток чемпионата мира в Оберстдорфе, высказал пожелание к Международной федерации лыжного спорта относительно места и сроков проведения мирового первенства в будущем.
«К представителям FIS у меня только несколько вопросов и пожеланий. Когда я посмотрел погоду здесь, увидел 12-16 градусов, уже расстроился. А потом, когда узнал, что чемпионат мира вообще будет в Планице (Словения), где в январе в тот раз даже не было снега… Не знаю, сыграет ли это какую-то роль в принятии их решения, но я бы советовал детально выбирать страны для проведения чемпионата мира. Всё-таки для лыжников это важнейший старт, на протяжении двух лет готовишься — и приезжаешь бегать по воде, по лужам. Или, может, стоит проводить чемпионат мира в более ранние сроки. Либо действительно выбирать места, которые предрасположены к лыжным гонкам», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
FIS выбрала Планицу местом проведения ЧМ-2023 в 2018-м году. Помимо Планицы на проведение соревнований претендовал Тронхейм (Норвегия).
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