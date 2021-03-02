Вяльбе оценила пятое место Сориной и результаты других россиянок в «разделке» на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты женской индивидуальной гонки на 10 км коньковым ходом на чемпионате мира. Напомним, победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.

«Самое обидное место — четвёртое-пятое, особенно когда такой маленький разрыв. Мне кажется, Татьяна полностью выполнила свою программу. Понятно, что она ещё побежит в эстафете, побежит 30 км. Но в целом у неё сегодня лучшее состояние в нашей команде.

Что касается остальных, Юля говорит, что вообще не знает, что происходит: «Какие-то качели, вчера хорошо себя чувствовала, а сегодня не могу». У них должна быть какая-то серьёзная разборка. Понятно, что они не готовы к этому чемпионату.

Истомина пробежала в свои ноги. Она пропустила почти два года, отобралась на чемпионат мира, здесь отобралась на контрольной. Провела абсолютно достойную гонку. Ну нет у нас таких боеспособных девчонок, чтобы все четыре вышли и боролись.

Наталья сегодня прибавляла в конце. Но, к сожалению, эта травма была слишком серьёзной.

Татьяна добавляла по ходу дистанции, но слишком поздно начала добавлять. Её вели, на каждой точке подсказывали. Но там не девочки в соперниках, их точно так же вели, говорили. Но считаю, что Татьяна — большой молодец сегодня.

У Татьяны была серьёзная травма, разрыв связки. Она через боль и слёзы практически сразу приступила к тренировкам, сначала без ног, потом обмотанная, завязанная, заклеенная тренировалась. Просто геройские поступки совершала — и сейчас продолжает это делать.

В моей голове состав на эстафету уже есть. Я предложу тренерам, а там посмотрим, будет дискуссия или оставим мой вариант. Пока не буду говорить», — рассказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».