Егор Сорин — о результате Татьяны в индивидуальной гонке на ЧМ: большое разочарование

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление своей супруги Татьяны в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лыжницы сборной России остались без медалей. Лучшей из них стала Сорина, показавшая пятый результат. Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.

«Конечно, сегодня большое разочарование, потому что настраивались на подиум. Не получилось. Не было сомнений, что Йохауг выиграет. На такой сложной трассе Таня говорила, что проиграй ей минуту — это будет борьба за третье место. Так оно и получилось. Не хватило семи секунд до третьего места, и в этом разочарование.



Перед началом гонки я чувствовал, что борьба будет в секундах. Мы до гонки сделали акцент на старт, но не получилось стартовать так, как надо бы. Может, организм пока не готов так быстро стартовать. Как Таня проиграла на первом отрезке своим соперницам по пять-семь секунд, так, в принципе, они и остались на финише. Вот это пока не получается. Но пятое место — неплохой результат», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».