Сорина — о пятом месте в индивидуальной гонке на ЧМ: выжала из себя максимум

Лыжница сборной России Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира, где ей удалось занять пятое место.

«Рассчитывала, что получится отработать последний подъём. Но соперницы сегодня были сильнее. Начинала сразу, не было сильного запаса. Хотелось сильно работать с первых метров. Единственное, на что я рассчитывала, — это отработать последний подъём так, чтобы получилось отыграть. Не получилось. Выжала из себя максимум», — рассказала Татьяна Сорина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Другие россиянки выступили менее успешно: Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й. Победу одержала представительница сборной Норвегии Терезе Йохауг.