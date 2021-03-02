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Крянин: эта гонка поможет показать лучшие результаты в дальнейшем

Крянин: эта гонка поможет показать лучшие результаты в дальнейшем
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин похвалил россиянок за борьбу в 10-километровой гонке с раздельным стартом на мировом первенстве.

«Было видно, что девчонки боролись. Реальная возможность была у Сориной, она чуть-чуть не дотянулась до медали. Учитывая травмы, Татьяна отработала по максимуму, сделала всё, что могла. Что касается Ступак, то я не вижу проблем бежать гонки подряд. Самое главное, чтобы был настрой. Может, был психологический надлом. А эта гонка поможет показывать другие результаты в последующих гонках.

В эстафете надо бороться. У нас ровная команда, которая может быть в призах. Думаю, девчонки соберутся и покажут то, на что способны. У нас есть борьба: где-то не везёт, где-то немного не хватает. Но они могут бороться за медали. Не стоило ли беречь лидеров для эстафеты? Думаю, что нет, возможность выступать предоставляется сильнейшим. Тренерское решение правильное. Надо выпускать тех, кто сможет побороться и показать результат», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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