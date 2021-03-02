Финский лыжник Мяки отреагировал на оскорбление Губерниева в адрес его отца

Финский лыжник Йони Мяки отреагировал на оскорбительное высказывание известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца. После того, как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».
Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).
На пресс-конференции Йони спросили, слышал ли он о словах комментатора.
«Да, да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идёт из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достаётся и моему отцу, ненормально», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.
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