Финский лыжник Мяки отреагировал на оскорбление Губерниева в адрес его отца

Финский лыжник Йони Мяки отреагировал на оскорбительное высказывание известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца. После того, как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».

Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).

На пресс-конференции Йони спросили, слышал ли он о словах комментатора.

«Да, да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идёт из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достаётся и моему отцу, ненормально», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.