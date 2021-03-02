Панжинский — о женской «разделке» на ЧМ: немного разочаровала Ступак

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал результаты женской индивидуальной гонки на 10 км коньковым ходом на чемпионате мира. Напомним, победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.

«Результаты ожидаемые. Немного разочаровала Ступак. Возможно, сегодня не было хорошего самочувствия, которое мы видели на командном спринте. Надеюсь, что это просто один неудачный день, а дальше Юлия вновь соберётся и порадует в более важной гонке. Порадовала Сорина, которая немного неожиданно навязала борьбу за медали шведкам и американке. Татьяна до последнего билась, имела хорошие шансы. Это хороший, но обидный результат.

Перспективы на эстафету хорошие. Сорина подтвердила свою отличную форму. А то, что сегодня делала Йохауг, — выше всех ожиданий. Такого отрыва никто не ожидал, это что-то невообразимое, другая лига.

Непряева провела хорошую среднюю гонку, но пока её состояние от гонки к гонке не совсем прогрессирует. Возможно, на более короткой гонке ей хватит сил. Истомина же хорошо провела первую часть гонки, но на вторую половину не хватило», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.