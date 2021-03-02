Губерниев: мне плевать, что говорит Мяки. Мы его победим на Олимпийских играх

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова финского лыжника Йони Мяки. Напомним, после того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».
Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).
Мяки, комментируя слова Губерниева, сказанные в адрес его отца, помимо прочего произнёс следующие слова: «Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достаётся и моему отцу, ненормально».
«Мне вообще пофигу, что сказал Мяки. Ну хорошо, пусть готовится и всё такое. Меня мало интересуют его высказывания, я интересуюсь им как лыжником. А то, что он говорит за пределами — плевать. Отреагировал, молодец.
К моим словам прислушиваются давно, уже все давно знают, кто я такой. Об интервью норвежцам и итальянцам уже договорились. Им можно жёстко высказываться, нам нельзя — обойдутся. Пусть дальше готовятся. Мы победим Мяки на олимпийских играх и в эстафете финнов победим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 2 марта 2021
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