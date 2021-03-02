Конкурс популяризации спорта «Ты в игре» собрал более 2,5 тыс. заявок со всей России

В начале марта на сайте спортигра.рф завершится голосование за проекты, представленные на конкурсе «Ты в игре» — мероприятии, которое призвано найти и поддержать лучшие идеи популяризации массового спорта. Из 2608 поданных заявок был собран лог-лист, куда вошли 200 проектов.

Среди конкурсантов есть те, кто представил яркие цифровые инициативы, мотивирующие к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Например, виртуальный тренажёр «Секреты бокса», который заменяет человеку спарринг-партнёра в базовом упражнении «защита корпусом», позволяя отрабатывать удары и уходы от них. При этом у кибертренера есть функция записи боя, чтобы потом можно было исправить собственные ошибки.

Тренажёр с играми Sporta — беговой тренажёр с играми в виртуальной реальности. Человек заходите на беговую дорожку, надевает на себя специальные приспособления, выбирает, какие мышцы хочет прокачать, и погружается в виртуальную реальность. Для того чтобы тренирующийся не упал с беговой дорожки, в VR-очках предусмотрели специальное крепление.

Чат-бот «Не тюлень» в Telegram — бот, который напоминает, что нужно тренироваться, создаёт упражнения необходимого уровня сложности и мотивирует двигаться.

По итогам народного голосования и заседания экспертного совета будет объявлен шорт-лист, конкурсанты которого получат возможность принять участие в специальной образовательной программе и получат помощь от экспертов спортивной индустрии при подготовке к финальной презентации.

Финалисты конкурса получат финансовую поддержку для масштабирования своего проекта и помощь в создании успешного бизнес-плана. Победитель станет обладателем главного приза — миллиона рублей на развитие проекта.