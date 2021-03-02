Резцова: Вяльбе неправа, если хочет запретить пользоваться телефонами. Это обозлит ребят

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением о заявлении президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая допустила, что вернёт в российскую команду запрет на пользование соцсетями во время соревнований.



«Думаю, Вяльбе неправа, когда говорит, что хочет запретить спортсменам пользоваться телефонами. Она этим ничего не исправит, а даже наоборот, ещё больше обозлит ребят. Если у них отобрать телефоны, их психологическое состояние испортится, они будут на взводе, и это помешает соревноваться. Так что это определённо не выход.

Безусловно, соцсети мешают лыжникам, они могут влиять на результаты, расслаблять. Телефоны мешают всей молодёжи, детям. Люди отвлекаются, не засыпают до полуночи, так что на спортсменов во время соревнований это тоже сильно влияет. Но если их этого лишить, они будут психовать, злиться на Лену и на своё окружение, и от этого результат лучше не станет.

Она должна сначала просто пообщаться с ними, довести до них, что на время чемпионата мира и Олимпийских игр можно обойтись без телефонов, что нужно целенаправленно готовиться к стартам. А отбирать, просто потому что ей так захотелось, — не лучший выход. Это точно не приведёт к положительному результату», — приводит слова Резцовой Sport24.