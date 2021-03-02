Губерниев: слабый спортсмен — и с телефоном слабый. Внедрять «совок» — так себе идея

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований.
«Запрещать и не пущать! Невозможно запретить гаджеты в 21-м веке, это не работает. Особенно для молодёжи, в лыжах или ещё где. Ограничения, пожалуй, могут быть, но главное слово тут за спортсменом. Слабый лыжник или биатлонист — и с телефоном слабый, а сильному гаджет и соцсети не помеха. Внедрять совок — так себе идея...», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Сегодня, 2 марта, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) прошла женская индивидуальная гонка на 10 км коньковым ходом. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.
- 2 марта 2021
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