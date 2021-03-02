Опубликована новая программа развития детско-юношеского спорта в России

Руководитель исполкома партии «Новые люди», политик Александр Даванков рассказал о предложениях по развитию детско-юношеского спорта России. По его мнению, россияне начинают проигрывать своим иностранным сверстникам уже на детском уровне из-за того, что лишь у немногих тренеров и юных спортсменов есть финансовая возможность выезжать за границу, посещать семинары, обмениваться опытом с коллегами из других стран.



«Мы предлагаем, чтобы 50% расходов на участие молодых спортсменов в заграничных соревнованиях компенсировали либо учредители спортшкол, либо спонсоры взамен на рекламные возможности или налоговые льготы. Ситуация, когда все расходы несут родители, ведет детский спорт в тупик», — заявил Даванков.



По словам Александра Даванкова, методики советского спорта всё реже приносят результат. Поэтому новому в хоккее можно и нужно учиться у канадцев, в баскетболе – у американцев, в водном поло – у сербов или хорватов, в гандболе – у датчан, в настольном теннисе – у китайцев. Чтобы расти дальше, необходимо перенимать опыт иностранных коллег и отправлять на семинары и мастер-классы российских специалистов в другие страны.