Непряева оценила слова Елены Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о заявлении президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая допустила, что вернёт в российскую команду запрет на пользование соцсетями во время соревнований.
«Конечно, это неприятно, но надо быть выше этого. Я вообще никогда не реагирую на написанное. Мне кажется, это одна из причин, почему Елена Валерьевна выступает против мобильных телефонов. Это очень сильно влияет на психику, сбивает настрой на следующие гонки», — приводит слова Непряевой ТАСС.
Ранее идею Елены Вяльбе прокомментировали трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, а также известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Губерниев: слабый спортсмен — и с телефоном слабый. Внедрять «совок» — так себе идея
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