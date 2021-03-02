Ступак — о возможном запрете на соцсети: хочу общаться с семьёй, остальное по барабану

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований.
«В телефоне я провожу немного времени. У нас весь ведь день расписан: после тренировки мы идем есть, потом отдыхаем, после — немного времени на то, чтобы поговорить с семьей и после — на физио, работаем с массажистами, с докторами. То есть времени на это почти нет. Вечером можем посмотреть фильм или что-то расслабляющее, но это на часок, нет такого, что я постоянно сижу в „Инстаграме“.
Мне самой не нравится эта цифровая зависимость, я не спорю. Но я в соцсетях не зависаю, нет такого пристрастия. Для меня главное — сохранить возможность общаться с семьей. Остальное по барабану. Кнопочный телефон? Да, как вариант», — приводит слова Ступак ТАСС.
- 2 марта 2021
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