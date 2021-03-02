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Легков поддержал Непряеву и Ступак после выступления в «разделке» на ЧМ в Оберстдорфе

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков поддержал российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак после выступления в «разделке» на ЧМ в Оберстдорфе (Германия). Напомним, победу в гонке одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Непряева пришла к финишу 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.



«Юлия, Наталья не унывать, ещё поборемся», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Легкова в «Инстаграме».

Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км коньковым ходом



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.09,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — +54,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.06,9…

5. Татьяна Сорина (Россия) — +1.13,8…

12. Наталья Непряева (Россия) — +1.53,2…

28. Мария Истомина (Россия) — +2.41,7…

29. Юлия Ступак (Россия) — +2.41,8