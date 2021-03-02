Российские «летающие лыжницы» прошли квалификацию на ЧМ-2021
Все российские лыжницы квалифицировались на соревнования по прыжкам с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).
Лучший результат из россиянок показала Ирина Аввакумова: за прыжок на 120,0 м она получила 11-ю сумму баллов. Софья Тихонова прыгнула на 97,5 м и стала 22-й. Анна Шпынева улетела на 91,4 м – это 25-й результат. Ирма Махиня (74,1 м) – 32-я.
Выиграла квалификацию австрийка Марита Крамер, приземлившаяся на отметке 153,3 м. Второй результат показала представительница Словении Эма Клинец (148,8 м). Третьей была японка Сара Таканали (146,2).
Медали чемпиона мира в прыжках на лыжах у женщин будут разыграны завтра, 3 марта. Начало — в 19:15 мск.
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