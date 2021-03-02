Йони Мяки: правда ли, что наша семья ненавидит Россию? Вовсе нет

Финский лыжник Йони Мяки вновь прокомментировал слова известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца, а также рассказал о своём отношении к России.
«Бурная реакция в России меня не удивила. Волнение вызвало то, что мы вновь боролись на финише гонки с их лыжником. Подобных ситуаций не избежать. Что касается слов Губерниева, это был довольно неуместный комментарий. Мой отец не имел в виду ничего плохого. Наверное, он наслаждался серебром, и мы завоевали его в нашей новой дуэли с Россией. Правда ли, что наша семья ненавидит Россию? Вовсе нет», — приводит слова Мяки Iltalehti.
Напомним, после того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».
Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).
- 2 марта 2021
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