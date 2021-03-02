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Йохауг: мне всегда нравилось мучить себя на склонах. Когда я чувствую боль, это здорово

Йохауг: мне всегда нравилось мучить себя на склонах. Когда я чувствую боль, это здорово
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала об испытанных сложностях во время победной индивидуальной гонки на 10 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«В конце гонки сказала себе: «Боль — это хорошо». И это помогло. Так бывает, что мне больно во время гонок. Но никто не слышит, что я говорю. Это происходит в моей голове. На самом деле мне всегда нравилось мучить себя на склонах. Когда я чувствую боль, это здорово. Ведь в это время я худею. Это лучшая индивидуальная гонка, в которой я когда-либо участвовала», — приводит слова Йохауг Aftenposten.

Помимо 12 золотых медалей чемпионата мира, Терезе Йохауг завоёвывала золото на Олимпийских играх и становилась двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте. У норвежки также две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Кроме того, она является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.

Йохауг превзошла Ларису Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира
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