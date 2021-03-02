Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер назвал состав сборной России на женскую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе

Тренер назвал состав сборной России на женскую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав на женскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя все лучше. Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово. В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт.

Сейчас главное – определить расстановку по этапам. Это мы ещё будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Стал известен состав сборной России на мужскую «разделку» на ЧМ-2021 в Оберстдорфе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021