Тренер назвал состав сборной России на женскую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав на женскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя все лучше. Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово. В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт.



Сейчас главное – определить расстановку по этапам. Это мы ещё будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».