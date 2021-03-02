Тренер назвал состав сборной России на женскую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав на женскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
«Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя все лучше. Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово. В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт.
Сейчас главное – определить расстановку по этапам. Это мы ещё будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».
Стал известен состав сборной России на мужскую «разделку» на ЧМ-2021 в Оберстдорфе
Рекомендуем вам
- 2 марта 2021
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:18
-
20:45
-
20:09
-
19:44
-
19:26
-
19:21
-
18:40
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:37
-
17:26
-
17:24
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:05
-
16:03
-
15:25
-
15:23
-
15:18
-
15:05
-
13:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам