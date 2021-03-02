«Спортсмены — заложники в этой ситуации». Елена Вяльбе раскритиковала организаторов ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала организаторов чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Сегодня, 2 марта, на мировом первенстве состоялась женская индивидуальная гонка. Во время забега температура воздуха поднялась до +13 градусов.
«После того, как в самом начале чемпионата спринт перенесли, сразу сообщили, что больше никакие гонки переноситься не будут. Это связано с телевидением. Спортсмены — просто заложники в этой ситуации. Раз телевидение не может никуда подвинуться, значит, мучайтесь», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Победу в женской «разделке» одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.
- 2 марта 2021
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:18
-
20:45
-
20:09
-
19:44
-
19:26
-
19:21
-
18:40
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:37
-
17:26
-
17:24
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:05
-
16:03
-
15:25
-
15:23
-
15:18
-
15:05
-
13:49