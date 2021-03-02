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«Спортсмены — заложники в этой ситуации». Елена Вяльбе раскритиковала организаторов ЧМ

«Спортсмены — заложники в этой ситуации». Елена Вяльбе раскритиковала организаторов ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала организаторов чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Сегодня, 2 марта, на мировом первенстве состоялась женская индивидуальная гонка. Во время забега температура воздуха поднялась до +13 градусов.

«После того, как в самом начале чемпионата спринт перенесли, сразу сообщили, что больше никакие гонки переноситься не будут. Это связано с телевидением. Спортсмены — просто заложники в этой ситуации. Раз телевидение не может никуда подвинуться, значит, мучайтесь», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Победу в женской «разделке» одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.

Тренер назвал состав сборной России на женскую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе
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