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Сноубордистка Надыршина стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе

Российская сноубордистка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения) и стала самой молодой чемпионкой мира в этой дисциплине.

В финальном заезде россиянка опередила Рамону Хофмайстер из Германии, которой не удалось завершить дистанцию. Бронзовая медаль досталась ещё одной немке Селине Йорг.

Это первая победа на чемпионате мира для 17-летней Надыршиной. Вчера, 1 марта, в параллельном гигантском слаломе спортсменка заняла второе место.

Среди мужчин лучшим стал австриец Бенджамин Карл, который в финальном заезде опередил соотечетсвенника Андреаса Проммеггера. Бронзу завоевал россиянин Дмитрий Логинов — в заезде за третье место он обошёл ещё одного россиянина Андрея Соболева. Вчера, 1 марта, Логинов стал трёхкратным чемпионом мира.