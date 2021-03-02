Словацкий лыжник: Большунов не упал с Марса, сравнил бы его с Нортугом

Бывший словацкий лыжник Иван Батори поделился мнением о выступлении россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Он не какой-то спортсмен, свалившийся с Марса. Александр давно доказал, что принадлежит к элите лыжного спорта. Победа в скиатлоне была одержана стильно. Он боролся вопреки всему, и я за него болел. Хотя на какое-то время он и потерял лидерство, но справился в итоге фантастически. Снимаю шляпу.
В моё время лыжников делили на спринтеров и тех, кто специализируется на длинных дистанциях. Многое изменилось — все стремятся к универсальности. У Большунова в этом плане большое преимущество. Я бы сравнил его с норвежской легендой Петтером Нортугом», — приводит слова Батори Pravda.sk.
- 2 марта 2021
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