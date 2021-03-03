Порома: хотел бы потренироваться с Большуновым, но не хватит духа его об этом попросить

Шведский лыжник Виллиам Порома рассказал о желании потренироваться с россиянином Александром Большуновым.
«Тренировки с Большуновым? Об этом действительно говорили, но от самого Александра я никаких приглашений не получал, так что, думаю, это неправда. Если меня пригласят, я поеду. Но что-то пока не зовут.
Подходил ли я сам к Большунову, чтобы об этом поговорить? Нет, на такое у меня не хватит духа. Он, конечно, не опасен. Но если Александр захочет, чтобы я приехал, он сам мне об этом скажет», — приводит слова Порома Expressen.
Напомним, в настоящее время на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) в активе сборной России две завоёванные медали: золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.
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