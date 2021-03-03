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Гандболистка «Ростова-Дон» Габисова: партнёрши по команде в защите сражались как львицы

Гандболистка «Ростова-Дон» Габисова: партнёрши по команде в защите сражались как львицы
Другие / Гандбол 0

Гандболистка «Ростова-Дон» Галина Габисова поделилась впечатлениями от выхода в финал Кубка России. В полуфинале ростовская команда обыграла «Астраханочку» со счётом 30:20.

«Спасибо сопернику за игру. Несмотря на разрыв в счёте, они сражались до конца, навязали упорную борьбу. И спасибо партнёрам по моей команде, которые в защите сражались как львицы. Очень ответственно подошли к этой игре. Вратарям оставалось только подчищать огрехи. Теперь нужно отдохнуть и завтра порадовать всех своей игрой.

Мне всё нравится, все отлично, я получаю удовольствие от своей работы — впереди много интересных игр. Отличное эмоциональное состояние, я кайфую, можно сказать», — цитирует Габисову официальный сайт клуба.

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