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Главный тренер «Астраханочки»: «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира

Главный тренер «Астраханочки»: «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира
Другие / Гандбол 0

Главный тренер «Астраханочки» Влатко Джонович прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 20:30.

«Наш соперник – слишком сложная команда для нас в данный момент. У нас есть проблемы с травмами гандболисток, не хватало шести игроков. Но и с полным составом у нас были бы проблемы, ведь «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира.

Надеюсь, что со «Звездой» мы сыграем лучше в защите и надеюсь, гандболистки покажут свою лучшую игру. К сожалению, у нас короткая скамейка, всего четыре игрока задней линии. У «Звезды» скамейка длиннее. Но будем сражаться до конца», — приводит слова Джоновича официальный сайт ростовского клуба.

В финале сыграют «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».

Главный тренер «Ростова-Дон» прокомментировал выход команды в финал Кубка России
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