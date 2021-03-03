Главный тренер «Астраханочки»: «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира

Главный тренер «Астраханочки» Влатко Джонович прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 20:30.



«Наш соперник – слишком сложная команда для нас в данный момент. У нас есть проблемы с травмами гандболисток, не хватало шести игроков. Но и с полным составом у нас были бы проблемы, ведь «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира.



Надеюсь, что со «Звездой» мы сыграем лучше в защите и надеюсь, гандболистки покажут свою лучшую игру. К сожалению, у нас короткая скамейка, всего четыре игрока задней линии. У «Звезды» скамейка длиннее. Но будем сражаться до конца», — приводит слова Джоновича официальный сайт ростовского клуба.

В финале сыграют «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».