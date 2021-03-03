Главный тренер «Астраханочки»: «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира
Главный тренер «Астраханочки» Влатко Джонович прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 20:30.
«Наш соперник – слишком сложная команда для нас в данный момент. У нас есть проблемы с травмами гандболисток, не хватало шести игроков. Но и с полным составом у нас были бы проблемы, ведь «Ростов-Дон» – один из лучших клубов мира.
Надеюсь, что со «Звездой» мы сыграем лучше в защите и надеюсь, гандболистки покажут свою лучшую игру. К сожалению, у нас короткая скамейка, всего четыре игрока задней линии. У «Звезды» скамейка длиннее. Но будем сражаться до конца», — приводит слова Джоновича официальный сайт ростовского клуба.
В финале сыграют «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».
Главный тренер «Ростова-Дон» прокомментировал выход команды в финал Кубка России
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
09:56
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:31
-
09:13
-
09:06
-
08:00
-
00:59
-
00:28
-
00:06
- 2 марта 2021
-
23:41
-
23:25
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:18
-
20:45
-
20:09
-
19:44
-
19:26
-
19:21
-
18:40
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:37
-
17:26
-
17:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам