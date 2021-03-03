Сборная России по гандболу назвала состав на матчи квалификации Евро против Чехии

3 марта мужская сборная России по гандболу начинает подготовку к очередным матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2022.



На следующей неделе россияне дважды встретятся со сборной Чехии. Первый матч пройдёт 10 марта в Москве, в 19:30, в игровом зале ЦСКА. Ответный состоится 14 марта в Брно.



Накануне Федерация гандбола назвала состав, который будет готовиться к матчам. На сбор, который пройдёт в Новогорске, тренерский штаб национальной команды во главе с Велимиром Петковичем вызвал 21 гандболиста. Игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах, присоединятся к тренировкам по мере освобождения от игр в своих клубах.



Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба – ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарев («Веспрем», Венгрия).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция).

Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).

Левые полусредние: Азат Валиуллин («Людвигсхафен-Фризенхайм», Германия), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).

Разыгрывающие: Михаил Виноградов (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).



Сейчас сборная России занимает первое место в своей отборочной группе после ничьей и победы в ноябрьских матчах с Украиной. Завершится отборочный турнир для россиян играми с командой Фарерских островов, которые пройдут 28 апреля дома и 2 мая на выезде.



На чемпионат Европы, который должен пройти в Венгрии и Словакии с 12 по 30 января 2022 года, попадут первые две команды всех восьми групп квалификации и четыре лучших из числа занявших третьи места.