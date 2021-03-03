Выиграй знаменитую розовую шапку Елены Вяльбе!
4 марта в прокат выходит фильм «Белый снег», который рассказывает про Елену Вяльбе и её успехи в лыжных гонках. В честь этого «Чемпионат» разыгрывает:
2 знаменитые розовые шапочки спортсменки;
10 пар билетов в кино + постер в любой город России, в котором показывают киноленту.
Условия конкурса:
1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата».
2. Залетайте в наши «сториз» и правильно отвечайте на все вопросы.
4 марта в 11:00 мск определим 12 случайных победителей, которые ответили на все вопросы викторины правильно.
Важное уточнение: твой аккаунт в «Инстаграме» должен быть открытым.
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