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Выиграй знаменитую розовую шапку Елены Вяльбе!

Выиграй знаменитую розовую шапку Елены Вяльбе!
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

4 марта в прокат выходит фильм «Белый снег», который рассказывает про Елену Вяльбе и её успехи в лыжных гонках. В честь этого «Чемпионат» разыгрывает:

2 знаменитые розовые шапочки спортсменки;
10 пар билетов в кино + постер в любой город России, в котором показывают киноленту.

Условия конкурса:

1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата».
2. Залетайте в наши «сториз» и правильно отвечайте на все вопросы.

4 марта в 11:00 мск определим 12 случайных победителей, которые ответили на все вопросы викторины правильно.

Важное уточнение: твой аккаунт в «Инстаграме» должен быть открытым.

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