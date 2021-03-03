Сборная Норвегии перенесла объявление состава на женскую эстафету на лыжном ЧМ

Сборная Норвегии по лыжным гонкам приняла решение перенести объявление состава на женскую эстафету в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе с 9:00 на 17:00, сообщает Aftenposten. В это же время будет назван состав главного конкурента норвежек — сборной Швеции.

«Тактическая игра со шведками продолжается. Всё свидетельствует о том, что мы увидим норвежско-шведскую дуэль. Тактические моменты станут решающими. Команды до последнего оттягивают объявление состава, чтобы увидеть, кого назовут соперники», — сказал норвежский эксперт Торгейр Бьорн.

Вчера, 2 марта, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав на женскую эстафету на чемпионате мира. В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Эстафета состоится 4 марта.