Сборная Норвегии перенесла объявление состава на женскую эстафету на лыжном ЧМ

Сборная Норвегии по лыжным гонкам приняла решение перенести объявление состава на женскую эстафету в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе с 9:00 на 17:00, сообщает Aftenposten. В это же время будет назван состав главного конкурента норвежек — сборной Швеции.
«Тактическая игра со шведками продолжается. Всё свидетельствует о том, что мы увидим норвежско-шведскую дуэль. Тактические моменты станут решающими. Команды до последнего оттягивают объявление состава, чтобы увидеть, кого назовут соперники», — сказал норвежский эксперт Торгейр Бьорн.
Вчера, 2 марта, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав на женскую эстафету на чемпионате мира. В гонке примут участие Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Эстафета состоится 4 марта.
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