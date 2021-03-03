Пахноцкая: шансы российских легкоатлетов выступить в Токио выросли

Бывшая замдиректора РУСАДА, независимый эксперт Международной федерации лёгкой атлетики Маргарита Пахноцкая считает, что вероятность допуска российских легкоатлетов на Олимпийские игры – 2020 повысилась после утверждения плана восстановления ВФЛА.



«Очень хорошо, что теперь есть чёткая линия, согласно которой будет действовать Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Стали ли россияне после утверждения плана ближе к Токио? Их шансы выросли. Об этом говорится в самом релизе, что 17 и 18 марта будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления получения нейтральных статусов. И десять человек затем могут претендовать на участие в Олимпиаде», — цитирует Пахноцкую ТАСС.



Напомним, 1 марта Совет ИААФ единогласно одобрил план восстановления в правах ВФЛА. Рабочая группа по восстановлению будет внимательно следить за этапами и ключевыми показателями эффективности плана восстановления, чтобы контролировать, справляется ли ВФЛА с работой, которая потребуется для реализации плана.

Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах ВФЛА