Пахноцкая: шансы российских легкоатлетов выступить в Токио выросли

Бывшая замдиректора РУСАДА, независимый эксперт Международной федерации лёгкой атлетики Маргарита Пахноцкая считает, что вероятность допуска российских легкоатлетов на Олимпийские игры – 2020 повысилась после утверждения плана восстановления ВФЛА.
«Очень хорошо, что теперь есть чёткая линия, согласно которой будет действовать Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Стали ли россияне после утверждения плана ближе к Токио? Их шансы выросли. Об этом говорится в самом релизе, что 17 и 18 марта будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления получения нейтральных статусов. И десять человек затем могут претендовать на участие в Олимпиаде», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Напомним, 1 марта Совет ИААФ единогласно одобрил план восстановления в правах ВФЛА. Рабочая группа по восстановлению будет внимательно следить за этапами и ключевыми показателями эффективности плана восстановления, чтобы контролировать, справляется ли ВФЛА с работой, которая потребуется для реализации плана.
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