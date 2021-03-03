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У лидера сезона в прыжках на лыжах с трамплина обнаружен коронавирус на ЧМ в Оберстдорфе

У лидера сезона в прыжках на лыжах с трамплина обнаружен коронавирус на ЧМ в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд, являющийся лидером общего зачёта Кубка мира, заразился коронавирусом. О положительном результате теста он узнал сегодня, 3 марта.

«Мне очень грустно, но я чувствую себя нормально. Симптомы болезни проявляются слабо», — приводит слова Гранеруда Aftenposten.

Норвежец считался главным фаворитом чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) на большом трамплине. Эти соревнования пройдут 5 марта. На 6 марта запланированы командные соревнования на большом трамплине.

В нынешнем сезоне Гранеруд одержал 11 побед на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2021 года он стал четвёртым на трамплине HS-106, а также завоевал серебро в смешанных командных соревнованиях.

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