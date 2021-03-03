Легкоатлетка Джепкосгеи дисквалифицирована на три года после подделки документов

Легкоатлетка Нелли Джепкосгеи, специализирующаяся в беге на средние дистанции, дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.



Победительница трех этапов Бриллиантовой лиги в марте 2020 года пропустила допинг-тест, несмотря на то, что была доступна для процедуры (согласно её же предварительного заявления). Выступающая за Бахрейн уроженка Кении заявила, что пропустила тест, потому что была на родине, где её сестра попала в ДТП.



Джепкосгеи предоставила подтверждающие документы, однако впоследствии выяснилось, что авария не была зарегистрирована полицией, а в больнице подтвердили, что документация была сфальсифицирована. В итоге Джепкосгеи призналась в обмане. За это ей смягчили дисквалификацию с четырёх до трёх лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.