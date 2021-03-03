Юлия Ступак — о высказывании Елены Вяльбе про соцсети: надеюсь, это была шутка

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о социальных сетях. Вяльбе в интервью сказала, что они очень отвлекают спортсменов и не исключила, что вернёт в сборной запрет на общение в соцсетях во время соревнований.

«Надеюсь, это была шутка. Для меня использование телефона не является проблемой. Мне просто нужно общаться со своей семьёй. Социальные сети для меня сейчас не так важны. Самое важное для меня сейчас — набрать хорошую форму», — приводит слова Ступак Nettavisen.

Женская сборная России на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) пока не завоевала ни одной медали.