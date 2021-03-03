Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Юлия Ступак — о высказывании Елены Вяльбе про соцсети: надеюсь, это была шутка

Юлия Ступак — о высказывании Елены Вяльбе про соцсети: надеюсь, это была шутка
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о социальных сетях. Вяльбе в интервью сказала, что они очень отвлекают спортсменов и не исключила, что вернёт в сборной запрет на общение в соцсетях во время соревнований.

«Надеюсь, это была шутка. Для меня использование телефона не является проблемой. Мне просто нужно общаться со своей семьёй. Социальные сети для меня сейчас не так важны. Самое важное для меня сейчас — набрать хорошую форму», — приводит слова Ступак Nettavisen.

Женская сборная России на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) пока не завоевала ни одной медали.

Фрида Карлссон оценила слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021