Василий Рочев оценил шансы Большунова и других россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший поделился ожиданиями от индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. В состав сборной России попали Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Андрей Мельниченко.

«У нас очень хорошие шансы, а у Саши Большунова высокие шансы на золото. Он перед чемпионатом мира в Кубке это доказал. Та форма, которая у него есть, позволяет рассчитывать на самые высокие места в сегодняшней гонке.

Что касается Якимушкина, сложно предвидеть и предугадать, ситуация со Спицовым и Устюговым не позволяет разбрасываться кадрами. Он на скиатлоне показал, что находится в достойной форме, именно на коньковой части. Состав, который выйдет на старт — боеспособный.

Конечно, эта гонка будет определяющей для Мальцева и Мельниченко в плане эстафеты. Она покажет их физическое состояние. Если результат будет достойный, они станут кандидатами на эстафету от нашей сборной», — рассказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.