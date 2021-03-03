Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Василий Рочев оценил шансы Большунова и других россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

Василий Рочев оценил шансы Большунова и других россиян в индивидуальной гонке на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший поделился ожиданиями от индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. В состав сборной России попали Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Андрей Мельниченко.

«У нас очень хорошие шансы, а у Саши Большунова высокие шансы на золото. Он перед чемпионатом мира в Кубке это доказал. Та форма, которая у него есть, позволяет рассчитывать на самые высокие места в сегодняшней гонке.

Что касается Якимушкина, сложно предвидеть и предугадать, ситуация со Спицовым и Устюговым не позволяет разбрасываться кадрами. Он на скиатлоне показал, что находится в достойной форме, именно на коньковой части. Состав, который выйдет на старт — боеспособный.

Конечно, эта гонка будет определяющей для Мальцева и Мельниченко в плане эстафеты. Она покажет их физическое состояние. Если результат будет достойный, они станут кандидатами на эстафету от нашей сборной», — рассказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужская «разделка». Большунов, мчи ко второму золоту! LIVE
Сегодня сборная России имеет все шансы пополнить свою медальную копилку. Большунов опять рубится с норвежцами: онлайн-трансляция.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021