Сборная Италии снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта

Сборная Италии в полном составе снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта, который в настоящее время проходит в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе национальной федерации.

В FIS прокомментировали снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта

Сообщается, что тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты. Прыгуны быстро покинули Оберстдорф, но, несмотря на это, итальянские лыжники всё равно успели заразиться. Таким образом, они не выступят, в частности, в мужской индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом, которая состоится сегодня, 3 марта, и начнётся в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе.