«Кошмар». Елена Вяльбе отреагировала на снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение сборной Италии сняться с чемпионата мира, после того как тесты на коронавирус в команде дали положительные результаты.
«Кошмар. Но мы не в курсе, ничего об этом не знаем. Тесты мы сдаём, как и все, ПЦР-тесты и на антиген, всё нормально.
С иностранцами мы не контактируем тесно, здесь всё-таки всех разводят, даже на улице все в масках. Я не видела, чтобы кто-то из спортсменов и тренеров обнимался с иностранцами. Все приветствуют друг друга кулаками, локтями, максимальное дистанцирование. Конечно, они вместе переодеваются где-то рядом, но всё равно, мне кажется, это достаточно большая дистанция», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
В FIS прокомментировали снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
14:30
-
14:28
-
14:09
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:11
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:09
-
10:38
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:31
-
09:13
-
09:06
-
08:00
-
00:59
-
00:28
-
00:06
- 2 марта 2021
-
23:41
-
23:25
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам