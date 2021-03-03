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«Кошмар». Елена Вяльбе отреагировала на снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта

«Кошмар». Елена Вяльбе отреагировала на снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение сборной Италии сняться с чемпионата мира, после того как тесты на коронавирус в команде дали положительные результаты.

«Кошмар. Но мы не в курсе, ничего об этом не знаем. Тесты мы сдаём, как и все, ПЦР-тесты и на антиген, всё нормально.

С иностранцами мы не контактируем тесно, здесь всё-таки всех разводят, даже на улице все в масках. Я не видела, чтобы кто-то из спортсменов и тренеров обнимался с иностранцами. Все приветствуют друг друга кулаками, локтями, максимальное дистанцирование. Конечно, они вместе переодеваются где-то рядом, но всё равно, мне кажется, это достаточно большая дистанция», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

В FIS прокомментировали снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта
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