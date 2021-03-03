Крянин оценил шансы Большунова и других россиян в индивидуальной гонке на ЧМ

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился ожиданиями от индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. В состав сборной России попали Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Андрей Мельниченко.

«У Саши Большунова высокие шансы на золото. Вся обойма наших ребят боеспособна. Будем надеяться и смотреть гонку.

Что касается Якимушкина, то тут учитывается желание самого спортсмена. Если у него есть желание бороться и есть возможность побороться — почему бы и нет. Это надо поощрять. Дело не в кадровых проблемах, тут каждый решает свои проблемы. Но отвечает всегда сам лично спортсмен. Спицову не предоставилась возможность из-за травмы, хотя это его основной старт. Сейчас все ребята настраиваются на то, чтобы показать лучшие результаты, все могут побороться за тройку.

Эта гонка будет влиять на состав эстафеты, после неё тренеры будут решать и разговаривать со спортсменами. Коньковая гонка всё покажет», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.