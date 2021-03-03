Губерниев — норвежцам: Большунов — как хоккейная сборная. Настоящая «Красная машина»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, выступая перед норвежскими журналистами, поделился мнением о лидере мужской сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове.

«Очень талантливый. Очень агрессивный. И абсолютно как русская хоккейная сборная, «Красная машина», которую тренировал Виктор Тихонов.

Как по мне, настоящая русская «Красная машина» в красной форме — это Александр Большунов. Это абсолютный топ-уровень», — сказал Губерниев в видео, размещённом в его телеграм-канале.

«Рассказал норвежцам про Большунова!» — подписал он видео.

Напомним, Большунов завоевал уже две медали на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия), а именно золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте.