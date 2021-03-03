Губерниев — норвежцам: Большунов — как хоккейная сборная. Настоящая «Красная машина»
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, выступая перед норвежскими журналистами, поделился мнением о лидере мужской сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове.
«Очень талантливый. Очень агрессивный. И абсолютно как русская хоккейная сборная, «Красная машина», которую тренировал Виктор Тихонов.
Как по мне, настоящая русская «Красная машина» в красной форме — это Александр Большунов. Это абсолютный топ-уровень», — сказал Губерниев в видео, размещённом в его телеграм-канале.
«Рассказал норвежцам про Большунова!» — подписал он видео.
Напомним, Большунов завоевал уже две медали на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия), а именно золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
Большунов просто «встал» на дистанции. Это кошмар! Что происходит с россиянином?! LIVE
Сегодня сборная России имеет все шансы пополнить свою медальную копилку. Большунов опять рубится с норвежцами: онлайн-трансляция.
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
16:01
-
16:00
-
15:24
-
15:05
-
14:30
-
14:28
-
14:09
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:11
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:09
-
10:38
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:31
-
09:13
-
09:06
-
08:00
-
00:59
-
00:28
-
00:06
- 2 марта 2021
-
23:41
-
23:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам