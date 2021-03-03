Норвежский лыжник Амундсен упал в гонке на 15 км на чемпионате мира

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен упал в ходе индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Спортсмен был в числе лучших на контрольных отсечках по ходу дистанции.

Действующим чемпионом мира в «разделке» является норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. В гонке принимают участие россияне Александр Большунов (22-й стартовый номер), Иван Якимушкин (24-й), Андрей Мельниченко (26-й) и Артём Мальцев (30-й).

Вчера, 2 марта, на чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.



Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.