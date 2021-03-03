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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке» на чемпионате мира, Большунов — 4-й

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке» на чемпионате мира, Большунов — 4-й
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Лучшим из россиян в «разделке» стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Большунов просто «встал» на дистанции и проиграл всё! Что же случилось с Сашей на ЧМ-2021?
Оказалось, что организаторы просто не посолили трассу, из-за чего лидеру сборной России было сложно бежать.

Чемпионат мира. Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км коньковым ходом

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 33.48,7
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +20,2
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — +35,6
4. Александр Большунов (Россия) — +43,7
5. Артём Мальцев (Россия) — +50,7
...11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.07,5
12. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.12,1

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
03 марта 2021, среда. 15:15 МСК
Окончено
1
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
33:48.70
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+20.20
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+35.60
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