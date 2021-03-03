Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в «разделке» на ЧМ

Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в «разделке» на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Лыжник сборной России Александр Большунов отказался общаться с представителями прессы, после того как занял четвёртое место в индивидуальной гонке коньковым ходом на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Расстроенный Большунов прошёл мимо нашей позиции. К сожалению, ему сейчас не до интервью. Конечно, мы расстроены вместе с Александром, но удар нужно держать», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Большунов стал лучшим среди россиян. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке» на чемпионате мира, Большунов — 4-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021