Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в «разделке» на ЧМ

Лыжник сборной России Александр Большунов отказался общаться с представителями прессы, после того как занял четвёртое место в индивидуальной гонке коньковым ходом на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Расстроенный Большунов прошёл мимо нашей позиции. К сожалению, ему сейчас не до интервью. Конечно, мы расстроены вместе с Александром, но удар нужно держать», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Большунов стал лучшим среди россиян. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.