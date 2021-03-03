Бессмертных – о выступлении Большунова: это неожиданно, но не разгром

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных прокомментировал итог гонки на 15 км с раздельным стартом на ЧМ по лыжным гонкам для Александра Большунова. Напомним, лидер Кубка мира стал четвёртым.



«Это было неожиданно. С такой формой, которую показывал Саша, все верили, что сегодня получится выиграть. Разгром ли это? Мы все не железные, это спорт. Не было ошибки в том, чтобы бежать и командный спринт, и индивидуальный. Саша везде хочет выигрывать. Да, сегодня не пошла гонка, но следующая пойдет.



Сундбю не мальчик для битья, с таким стажем показал результат. Спустя два года показал всему миру, что в таком возрасте ещё способен на результат. Спасибо ему, что вообще приехал и достойно выступил», — сказал Бессмертных в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке» на чемпионате мира, Большунов — 4-й