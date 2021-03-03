Тренер сборной России — о четвёртом месте Большунова: у него точно не было падения

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал выступление Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом, в которой россиянин занял четвёртое место.

«У Большунова точно не было падения. Понимания, что случилось, пока нет. Нужно поговорить со спортсменом. По рации ничего не говорили. Было всё хорошо. Да, мы видели, что он начал проигрывать, и для всех нас это стало немного неожиданно.

Норвежцы включили пропеллер по ходу дистанции? Я бы не сказал, что они много проигрывали на первых километрах. Холунд уже к отметке 10 км приехал лидером. Крюгер прошёл первый круг поспокойнее, но второй и третий очень хорошо выдал. А если брать того же Амундсена, он довольно ровно прошёл все три круга. Он упал, но при этом остался на третьей позиции», — рассказал Турышев в эфире «Матч ТВ».